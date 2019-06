Il governo francese riapre alla fusione Fca-Renault: "C'è fiducia"

Senard: "Fca-Renault, progetto notevole" - La fusione tra Renault e Fiat-Chrysler (Fca) era un progetto "eccezionale", che avrebbe consentito ai due gruppi di formare il terzo colosso automobilistico mondiale, rispondendo alla concorrenza internazionale e al rischio "tsunami" rappresentato dallo sviluppo dei costruttori cinesi in piena espansione. Questo quanto espresso in occasione della sua prima Assemblea Generale da presidente di Renault da Jean-Dominique Senard. Un sassolino tolto dalla scarpa arrivato direttamente ai piani alti dell'Eliseo.



Era stato proprio il governo francese a rallentare la trattativa facendo scattare la reazione di Fca col ritiro dell'offerta. Le Maire aveva chiesto tempo supplementare per decidere. Lo Stato francese è infatti il primo azionista di Renault con una quota del 15%. In occasione dell'ultimo cda a Boulogne-Billancourt "i rappresentanti dello Stato non hanno condiviso la nostra analisi e il voto (che avrebbe dovuto dare un primo via libera al proseguimento dei negoziati,ndr.) non si è potuto fare, il che personalmente mi delude", ha dichiarato Senard, rivolgendosi alla folta platea di azionisti che erano riuniti al Palais des Congrés di Parigi.



Ma la riapertura del dossier era stata in parte annunciata dal ministro dei Trasporti, Elisabeth Borne: "Il dossier non è chiuso". Nella lunga arringa in difesa del progetto dinanzi agli azionisti, l'ex n.1 di Michelin passato al vertice di Renault dopo lo scandalo giudiziario che ha travolto l'ex a.d. Carlos Ghosn, ha anche svelato un piccolo retroscena. E cioè che fu proprio il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, a "suggerirgli", qualche mese fa, di "prendere contatto" con i vertici di Fca. Notizia tantopiù paradossale considerato il fatto che sia stata proprio la frenata dello Stato a mandare a monte la trattativa. "Raramente ho visto un principio di fusione che poteva fornire sinergie così forti, tra l'altro, non negative sul piano sociale e umano, ma che anzi avrebbero valorizzato le piattaforme Renault".