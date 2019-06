Fca, Manley: "Nei prossimi 10 anni dimostreremo al mondo chi siamo"

"Nei prossimi 10 anni dimostreremo ancora una volta al mondo chi siamo". Lo ha detto l'amministratore delegato di Fca, Mike Manley. In merito al ritiro della proposta di fusione con il gruppo Renault, il manager ha precisato: "Non abbiamo deciso di ritirarci perché non consideriamo Renault un buon partner, ma perché non c'erano le giuste circostanze. La priorità è quella di non mettere mai a repentaglio la nostra società e i nostri colleghi".