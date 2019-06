dal doposcuola ai prestiti diretti Pubbliredazionale Il benessere dei dipendenti fa crescere il fatturato, Orogel punta sul welfare aziendale Dal buono per i libri scolastici, al progetto di social housing fino al part time per la maternità: ecco i progetti messi in campo

Dal benessere del dipendente dipende la crescita di un'azienda. No, non è una frase da manuale, ma qualcosa che può accadere realmente. Lo sa bene Orogel che da anni mette al centro la soddisfazione delle persone con tanti progetti di welfare aziendale. Si parte dai buoni per l’acquisto di libri scolastici per i figli dei dipendenti che frequentano le medie inferiori e superiori, passando per i prestiti diretti senza interessi fino alla possibilità di affittare appartamenti in social housing. Inoltre, dallo scorso anno, sono attivi anche il doposcuola aziendale e il centro estivo. È, dunque, anche grazie a iniziative come queste che, nonostante i consumi nazionali dei vegetali surgelati siano calati, -3,1%, Orogel ha segnato un +0,4% rispetto all'anno 2017.

Gli altri progetti di welfare aziendale - Ogni anno Orogel eroga ai suoi dipendenti un premio di produzione variabile, in relazione ai risultati aziendali qualitativi e quantitativi raggiunti. Inoltre, per favorire una gestione ottimale del tempo e della famiglia, Orogel permette alle sue dipendenti, di rientro dalla maternità, di accedere a un part-time, senza limiti, nei primi anni di vita del bambino. Sono stati creati anche dei buoni spesa che possono essere utilizzati presso centri vendita convenzionati. Infine, per favorire uno stile di vita sano tra i propri dipendenti, l'azienda ha creato una palestra interna dotata di attrezzature di ultima generazione, accessibile gratuitamente nei giorni lavorativi a tutto il personale.