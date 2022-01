I conti di Saipem in profondo rosso, il titolo crolla in Borsa

ansa

Avvio di settimana da dimenticare per Saipem a Piazza Affari, dove il titolo ha aperto la seduta a quasi -25% dopo l'allarme conti 2021. Il big italiano dei servizi petroliferi ha, infatti, annunciato di avere rivisto il backlog e ritirato l'outlook per il 2021 presentato lo scorso 28 ottobre in scia ai conti peggiori delle attese in termini di ricavi ed Ebitda.