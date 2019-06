Huawei: con bando Usa calo fatturato per 30 miliardi di dollari

Il bando americano nei confronti di Huawei avrà pesanti ricadute sui bilanci del colosso tech cinese: secondo il fondatore, Ren Zhengfei, la società fatturerà 30 miliardi di dollari in meno nell'arco dei prossimi due anni. La compagnia, ha spiegato il numero uno di Huawei, sarà costretta a "ridurre la produzione, ma la mossa americana non ci fermerà". E ha sottolineano che "entrambe le parti soffriranno per la situazione e nessuno alla fine vincerà".