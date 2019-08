Hasbro compra "Peppa Pig" per 4 miliardi di dollari

I beniamini dei più piccoli "Peppa Pig" e "PJ Mask - Super Pigiamini" passano di mano. Il colosso dei giocattoli Hasbro ha infatti comprato Entertainment One per circa 4 miliardi di dollari, in quella che è una delle maggiori acquisizioni della sua storia. La transazione, tutta in contanti, amplia il portafoglio di Hasbro, nel quale vanno a confluire molti brand internazionali.

Il colosso americano - Hasbro, la grande società statunitense produttrice di giocattoli, va dunque ad effettuare un'acquisizione di enorme portata: Entertainment One, infatti, è una multinazionale, con sede in Canada, che è stata fondata nel 1970 e che ha prodotto, negli anni, decine di film, serie tv e cartoni animati di grande successo. Il colosso americano, ch edetiene già altri marchi come i "Power Ranger", rafforza così la sua offerta nella fascia d'età per bambini.



L'accordo - In base ai termini dell'accordo, Hasbro metterà sul piatto 5,60 sterline per ogni azione eOne, ovvero un premio del 26,3% rispetto alla chiusura di giovedì del gruppo britannico. L'operazione, che ha già ricevuto il via libera dai board di entrambe le società, dovrebbe essere finalizzata nel corso del quarto trimestre del 2019.