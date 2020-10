Gualtieri: "Presto riforma fiscale e dal 2021 assegno unico"

Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri , ha annunciato che per il triennio 2021-23 la riforma fiscale "sarà introdotta con una legge delega". In audizione sulla Nadef alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, Gualtieri ha spiegato che questa si legherà a un'altra riforma allo studio, quella per l' assegno unico universale per i figli , che dovrebbe essere adottata già dal 2021.

Giù le tasse e fiscalità di vantaggio per il Sud "Le tasse - ha assicurato Gualtieri - non aumenteranno ma si ridurranno l'anno prossimo, ci sarà a regime per 12 mesi la riduzione sostanziale dell'Irpef attraverso l'estensione annuale della della riduzione del cuneo fiscale che quest'anno è partita a luglio, e ci sarà la fiscalità di vantaggio per il Sud per tutto l'anno. Già questi due elementi determineranno una riduzione delle tasse".

Riforma dell'Irpef operativa dal 2022 Anche la riforma fiscale, ha proseguito il ministro, "punta a una riduzione fiscale che noi intendiamo realizzare nel triennio perché sarà composta di vari moduli, ma il modulo principale, cioè quello della riforma dell'Irpef, vogliamo che sia operativo dal 1 gennaio 2022".

Verso la proroga della moratoria sui crediti Rispondendo alle domande dei senatori durante l'audizione sulla Nota di aggiornamento al Def, Gualtieri ha poi sottolineato che "stiamo riflettendo e valutando un ulteriore prolungamento della moratoria sui crediti" per le imprese "che scade attualmente il 31 gennaio".