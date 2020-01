Gualtieri: "Per il 2019 pensiamo di arrivare a una crescita dello 0,2%"

Per il 2019 i dati sulla crescita sono "un po' migliori delle nostre previsioni ". A dirlo è il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, il quale specifica che "originariamente pensavamo di avere crescita zero o 0,1 , ora pensiamo di arrivare allo 0,2". E nel 2020 "possiamo fare meglio" dello 0,6% previsto.

"Se mettiamo in campo tutte le nostre risorse per un patto per il lavoro possiamo recuperare terreno. Con una riforma fiscale vogliamo alleggerire il carico sul lavoro e aiutare l'impresa, sempre rilanciando lo stato sociale", sottolinea Gualtieri.

Il ministro ha poi parlato anche di salari: "Vogliamo aiutare i lavoratori e i loro stipendi non con la Flat tax, ma con il taglio del cuneo fiscale. E poi vogliamo ripartire con investimenti e con Industria 4.0".