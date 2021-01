Gualtieri: "Per i prossimi ristori valuteremo l'intero anno"

Il confronto "aprile su aprile ci ha consentito di essere rapidi con i ristori ma in qualche caso può avere prodotto una ingiustizia". Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione sullo scostamento di bilancio, dicendosi "favorevole a superare il criterio dei codici Ateco (per individuare le attività economiche)". "Per questo serve una valutazione ex post che possa prendere un intero anno", ha spiegato Gualtieri.