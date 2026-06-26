Fininvest, approvato il bilancio 2025: solidità confermata, rafforzata la presenza in Europa | Marina Berlusconi: "Eccellenti risultati, fedeli alla visione di mio padre Silvio"

I risultati di un grande gruppo editoriale come il nostro, che considera la più totale libertà di espressione e il pluralismo suoi principi fondanti, hanno un significato che va oltre i numeri e le voci di bilancio. Perché sono costruiti su valori che oggi troppo spesso vengono messi in discussione, ma che in verità sono più attuali e urgenti che mai: la qualità dell'informazione, la tutela del diritto d'autore e la piena responsabilità per ciò che si comunica. In un'epoca in cui la distorsione della realtà e la diffusione di notizie false vengono utilizzate come strumenti di consenso, se non addirittura di controllo, un'informazione libera, autorevole e affidabile non è soltanto un bene economico o culturale: è sempre di più una delle fondamenta su cui si reggono la forza di un Paese e la libertà dei suoi cittadini".