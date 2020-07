Governo verso proroga dello smart working anche nel settore privato

Lo smart working continuerà a essere incentivato anche nei prossimi mesi: a chiarirlo è Francesca Puglisi, sottosegretario al Lavoro, la quale sottolinea che "chi è in smart working non è in vacanza". E come questa forma di lavoro a distanza è stata "prorogata per il 50% del personale della P.a" in modo da "riorganizzare gli uffici per il distanziamento", il governo sta "pensando di inserire una proroga anche per il lavoro privato nel prossimo decreto".