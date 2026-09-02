La decisione

Palazzo Chigi convoca nuovo incontro per ex Ilva

Appuntamento fissato per l'8 settembre

02 Set 2026 - 13:28
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Il governo convoca un nuovo incontro a palazzo Chigi per la situazione dell'ex Ilva. I sindacati dei metalmeccanici fanno sapere che l'appuntamento è per martedì 8 settembre alle 17.30 nella Sala verde a Roma.

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