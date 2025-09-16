Google, la capitalizzazione in Borsa di Alphabet supera i 3.000 miliardi di dollari

Il valore della capitalizzazione in borsa di Alphabet, la holding che controlla il gruppo Google, ha superato per la prima volta la soglia dei 3.000 miliardi di dollari. Da luglio le azioni di Alphabet sono salite di oltre il 30%, segnando un record a 252 dollari. Con questo rally Alphabet si unisce a Nvidia, Microsoft e Apple tra i giganti tecnologici americani con una capitalizzazione di Borsa superiore ai 3.000 miliardi. Sempre a luglio Nvidia aveva per prima sfondato al rialzo la soglia dei 4.000 miliardi di dollari.