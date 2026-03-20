Giubileo 2025, Anas aggiudica la gara per il Ponte dei Congressi a Roma

"Con l'aggiudicazione del Ponte dei Congressi sblocchiamo un'opera strategica per Roma, attesa da anni. Si tratta di un intervento che cambierà concretamente la mobilità del quadrante sud della Capitale, con la riduzione del traffico e il miglioramento dei collegamenti con l'Eur e l'autostrada Roma–Fiumicino. Anas è impegnata come sempre a rispettare tempi e obiettivi, attraverso competenze tecniche e strumenti straordinari. Questo progetto rappresenta un'importante occasione di rigenerazione urbana e mobilità sostenibile, capace di lasciare un'eredità duratura per la città e per i cittadini". Questo il commento di Claudio Andrea Gemme, Amministratore Delegato di Anas.



La nuova infrastruttura collegherà direttamente l'autostrada Roma-Fiumicino con i quartieri Magliana, Ostiense ed Eur, alleggerendo il traffico sul Ponte della Magliana, oggi unico collegamento tra il Grande Raccordo Anulare e l'Eur. Dal punto di vista tecnico, il ponte avrà una lunghezza di circa 200 metri e sarà caratterizzato da due grandi archi in acciaio collegati tra loro, con una luce centrale particolarmente ampia, circa il doppio rispetto alle soluzioni adottate per le opere giubilari.