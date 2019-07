Giù vendite Boeing dopo incidenti 737 Max, Airbus pronto al sorpasso

Per la prima volta in sette anni Airbus si prepara a diventare il maggior produttore di aerei al mondo sorpassando Boeing, le cui vendite sono crollate dopo che il 737 Max è stato lasciato a terra in seguito ai due incidenti mortali in Indonesia e in Etiopia. Lo scrive il Wsj. Le consegne di jet da parte della società Usa sono calate di oltre un terzo nella prima metà del 2019. Il modello 737 Max non riceve ordini da tre mesi.