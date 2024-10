Giorgetti: "Detrazioni su spese figli meritano trattamento migliore" | La "minaccia" ai ministeri: "Tagliate le spese o divento cattivo"

Per l'Italia "l'elemento di ottimismo è che può contare sugli italiani, che avranno tanti difetti ma hanno una capacità di soluzione, di intrapresa, unica al mondo. E quindi questa capacità, come la chiamano ora, resilienza, anche in tempi complicati ci fa inevitabilmente essere ottimisti, soprattutto chi ci guarda da fuori vede un`Italia seria, credibile e quindi con grandissime potenzialità. Ovviamente ci sono anche dei fattori negativi, io l'ho ricordato in Parlamento due giorni fa, però ogni tanto ce ne dimentichiamo: purtroppo il debito che ci trasciniamo, gli interessi che noi dobbiamo pagare ogni anno, sono un peso che ahimè grava su tutti gli italiani, su quelli che lavorano, su tutti quelli che intraprendono e quindi noi dobbiamo fare di tutto per abbassare questo peso". Ha detto ancora Giorgetti. "Naturalmente il contesto internazionale non ci aiuta - ha proseguito - questo vale per noi, ma vale per tutti" e particolarmente "per un paese con l`Italia che è un paese esportatore".