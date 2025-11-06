Giorgetti: "Il taglio Irpef tutela i redditi medi, risposte alle esigenze del Paese"

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti difende le scelte dell'esecutivo sulla Manovra, sottolineando che con la sua ultima legge di bilancio il governo ha puntato a rispondere alle "esigenze profonde del Paese". In audizione in Parlamento, il titolare dell'Economia spiega che, con il taglio Irpef, vengono tutelati "i contribuenti con redditi medi" e si estende "la platea di chi aveva beneficiato del cuneo fiscale". Inoltre, chiarisce che la Manovra "si inserisce in un quadro congiunturale incerto" in cui è indispensabile "una gestione responsabile" e prudente dei conti pubblici.