Giorgetti: "Non possiamo tassare allo stesso modo single e genitori"

Secondo Giancarlo Giorgetti, in tema di natalità "è chiaro che dobbiamo in qualche modo immaginare di mettere in campo un'azione shock".

In audizione sul Def, il ministro dell'Economia ha sottolineato: "Non possiamo tassare allo stesso modo chi è single e chi ha figli, perché evidentemente chi ha figli sopporta costi che in qualche modo alterano il concetto, tanto caro a tanti, della progressività del carico fiscale".