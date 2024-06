Giorgetti: "Italia sotto procedura Ue per eccesso di deficit? Ampiamente prevista"

"L'Ue apre una procedura d'infrazione contro l'Italia per il rientro del debito pubblico. Era una notizia annunciata, ma vorremmo ora sapere come intende muoversi il governo e per questo è sempre più urgente che il ministro Giorgetti si presenti in aula a spiegare la linea del governo". Ad affermarlo in una nota è il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia, che aggiunge: "Non crediamo sia sufficiente spiegare all'Unione europea che la maggioranza ha fatto approvare il premierato e l'autonomia differenziata. Perché in questi mesi, bisognerà concordare con la Commissione le modalità con cui ridurre le spese. Entro il 20 settembre dovrà essere presentato un piano di rientro. Per il governo Meloni significa un taglio per i prossimi sette anni di 10-12 miliardi annui".