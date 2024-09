Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, non si sbilancia su un potenziamento della flat tax per le partite Iva e gli autonomi. "Noi - dichiara - stiamo studiando misure che spingano lo sviluppo" e "la flat tax sulle partite Iva è qualcosa che ha dimostrato di funzionare". Tuttavia, "prima sono concentrato a tenere in ordine i conti, poi ci troveremo e valuteremo che cosa fare".