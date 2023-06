Giorgetti: "Buracrazia penalizza le imprese operose"

Giancarlo Giorgetti sottolinea come "occorra alleggerire non soltanto la posizione fiscale delle imprese, ma riformare la burocrazia che le tormenta".

"Troppo spesso in Italia per esito di una furia causidica e del dettaglio la burocrazia evolve a 'scannocrazia' come la chiamava Carlo Collodi, raffinato polemista, deluso già ai suoi tempi dalla natura divorante, dall'accanimento causidico della struttura statale", afferma il ministro dell'Economia. "Procedure, leggi e regolamenti - sono parole di Giorgetti - che si intrecciano e come un'Idra tormentano le aziende operose, proteggendo alla fine le peggiori".