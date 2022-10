Economia, Giorgetti: rialzo tassi previsto, ma confidiamo in saggezza Bce

Per Giancarlo Giorgetti "Il rialzo dei tassi della Bce era ampiamente previsto".

Il ministro dell'Economia, in una nota, aggiunge che "probabilmente non sarà l'ultimo in questa fase, ma confidiamo nella saggezza della Bce nell'interpretare le cause della recente impennata dell'inflazione e nel tener conto del rallentamento in corso nell'economia europea".