Giorgetti: aggiornamento Pnrr dovuto, presentato Def ad agenzie rating

Con le agenzie di rating "abbiamo avuto incontri positivi.

Abbiamo spiegato un elemento di interesse", ossia il Pnrr e la sua revisione. Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, sottolineando che "un aggiornamento oggi sia in qualche modo dovuto. E' stato scritto prima della guerra in Ucraina, prima dei prezzi dell'energia alle stelle e di un'inflazione a doppia cifra". Giorgetti ha quindi precisato che alle agenzie di rating "abbiamo anche presentato il governo, il ministro e il Def, un bel volumetto che spiega la traiettoria dei conti pubblici come ce l'aspettiamo".