Giappone, Nissan: pm formalizzano nuova incriminazione per Ghosn

La procura giapponese ha formalizzato una nuova incriminazione, la terza, nei confronti di Carlos Ghosn, per abuso di fiducia aggravata. Lo anticipano i media nipponici, ricordando come l'ex presidente della Nissan-Renault-Mitsubishi Motors sia ormai bloccato in una battaglia legale a partire da metà novembre, confrontandosi con le molteplici accuse di illeciti finanziari. Ghosn avrebbe trasferito fondi societari a una succursale in Oman.