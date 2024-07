Gestione separata Inps: quando scatta l'obbligo di iscrizione

La decisione numero 104 del 22 aprile 2024 stabilisce che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps vale non solo per chi esercita abitualmente attività di lavoro autonomo senza essere iscritto a un albo professionale, ma anche per tutti coloro che svolgono un'attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione agli albi. Nella sentenza del 28 novembre 2022 numero 238, la Corte Costituzionale ha poi precisato che l'obbligo riguarda i lavoratori autonomi e liberi professionisti privi di un apposito albo professionale; che, pur essendo iscritti a un albo, non sono altresì iscritti alla relativa cassa professionale e anche per coloro che non sono iscritti alla cassa professionale poiché non in possesso dei requisiti al verificarsi dei quali scatta l'obbligo di iscriversi. Oppure coloro che non sono iscritti alla cassa professionale a causa della sussistenza di un divieto di iscrizione per la presenza di una posizione previdenziale attiva presso un'altra cassa.