Sanità pubblica, la Germania spende più del doppio dell'Italia

La Germania, per la sanità pubblica, spende più del doppio di quello che spende l'Italia.

E' questo uno dei dati che l'Emilia-Romagna, che coordina la commissione salute della Conferenza delle Regioni, ha presentato al governo per chiedere un maggiore impegno nel settore. La spesa pubblica pro-capite italiana è infatti di 1.921 euro, contro i 4.108 della Germania, i 3.355 della Francia e i 3.101 del Regno Unito. Per arrivare ai livelli britannici servirebbero venti miliardi in più all'anno, mentre per raggiungere quelli tedeschi circa 40. Per contro, la spesa sanitaria privata è cresciuta in maniera considerevole: nel 2021 ha superato i 40 miliardi, oltrepassando la soglia simbolica del 25% della spesa sanitaria annua complessiva.