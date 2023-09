Gentiloni: "Ritardi nel pagamento alle Pmi sfida per Italia e Ue"

Per Paolo Gentiloni "rispettare tempi stringenti ed evitare ritardi" di pagamento alle Pmi "è una sfida per tutti i Paesi Ue e anche per l'Italia".

Secondo il commissario europeo agli Affari economici, si tratta di "una sfida condivisa dal punto di vista politico-culturale nel nostro Paese e bisognerà attrezzarsi, discutendo anche con le autorità europee, per rendere l'attuazione del nuovo regolamento Ue credibile e praticabile. Tra le maggiori economie europee, l'Italia è una di quelle in cui la realtà delle piccole e medie imprese è più determinante".