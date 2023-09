Gentiloni: in Ue si rischia un'emergenza sociale, pesano i mutui

Paolo Gentiloni è preoccupato che scoppi "un'emergenza sociale tra i milioni di europei che hanno contratto mutui a tasso variabile" ("schizzati" in alto a causa della stretta creditizia e dell'inflazione).

"In Paesi come la Spagna, questa è la maggioranza dei debitori. Fortunatamente, l'inflazione spagnola è relativamente bassa. Ma l'impatto sarà significativo. C'è già un grande malcontento", ha aggiunto il commissario europeo per gli Affari economici e monetari, che comunque ha rassicurato che, in merito al mercato immobiliare, non "vede una bolla speculativa".