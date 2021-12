Gentiloni: debiti Paesi Ue troppo diversi, più autonomia a Stati

ansa

Le differenze tra le quote dei debiti dei diversi Paesi europei "sono troppo grandi" e quindi non è possibile "fare di tutte le erbe un fascio". E' la posizione del commissario Ue al Bilancio, Paolo Gentiloni, sulle intenzioni di Bruxelles in merito all'abbattimento del debito degli Stati membri. Per Gentiloni "potrebbe aver senso lasciare di nuovo più margine di decisione agli Stati membri sulle politiche di bilancio" ma con "regole stringenti".