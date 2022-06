Gas, Timmermans (Ue): "Oggi non c'è necessità del price cap"

Il tetto al prezzo del gas è uno strumento che "possiamo utilizzare quando c'è necessità.

Oggi questa necessità non c'è ancora". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans. L'introduzione del price cap "dipende dalle condizioni", ha spiegato, sottolineando che "in condizioni difficilissime un price cap ci potrà aiutare, ma nella situazione in cui siamo ora non sarebbe una buona decisione. E' così che abbiamo anche deciso a livello europeo".