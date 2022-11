Caro bollette, prorogato a gennaio 2024 il mercato tutelato del gas per famiglie e imprese

Risparmi per milioni di consumatori - Il rinvio al 2024 dello stop al mercato tutelato del gas sarebbe un aiuto per milioni di consumatori: "Da mesi chiedevamo di rinviare la fine del mercato tutelato del gas - commenta il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi - in considerazione della grave situazione attuale che impone di garantire gli interessi degli utenti, anche a fronte di tariffe sensibilmente più elevate sul mercato libero. In tal senso la bozza del decreto accoglie in pieno il nostro appello, ma è neccessario che ora tale provvedimento diventi realtà sia confermato nel testo definitivo del decreto".

L'allarme per le tariffe "lievitate" - Confrontando tali dati con le tariffe in vigore sul mercato tutelato, qusto l'allarma lanciato da Assoutenti dopo un'analisi dei prezzi - "il divario risulta abnorme: per un contratto a prezzo fisso il gas costa sul mercato libero in media il 166% in più con una maggiore spesa da +3.173 euro a famiglia; +124% la luce con un aggravio da +1.346 euro annui a nucleo. Forbice che si riduce per i contratti a prezzo variabile: per tale tipologia di bollette il mercato libero costa in media il 23,8% in più del tutelato per il gas, +18,1% la luce". In particolare i contratti a prezzo bloccato, quelli cioè dove le tariffe di luce e gas risultano fissate per un determinato periodo di tempo, appaiono addirittura proibitivi, raggiungendo un costo medio annuo di 5.077 euro a famiglia per il gas (consumo annuo 1.400 smc) e 2.429 euro per l'elettricità (consumo annuo 2.700 kwh).