Gas, ministero: "Nessun allarme, acquistare carbone per centrali"

Sul gas naturale non è necessario "il passaggio al livello di allerta", secondo il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del ministero della Transizione ecologica.

Gli esperti lo scrivono in una nota "stante l'attuale livello della domanda e la possibilità di adottare comunque le misure preventive necessarie". Inoltre condividono la proposta di programmare "acquisti di carbone in via prudenziale, in misura sufficiente all'eventuale piano di massimizzazione delle centrali a carbone".