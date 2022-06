Gas, il sistema Italia regge nonostante riduzione metano russo

Il sistema italiano del gas è ancora in equilibrio superando, secondo calcoli dell'agenzia Ansa, le difficoltà legate alla riduzione dell'approvvigionamento di metano russo.

Complici anche le alte temperature, a fronte di una domanda prevista di 155 milioni di metri cubi è disponibile un'offerta di 195 milioni. Il disavanzo viene destinato in parte agli stoccaggi (23 milioni di metri cubi) e in parte alle esportazioni. A frenare sugli stoccaggi non è la disponibilità ma il costo della materia prima, che induce gli operatori ad aspettare quotazioni del gas più convenienti.