Gas: a giugno la bolletta cala dell'1,1%, spesa annua per famiglia -8,9% 

Le spese per la materia prima gas

Per il mese di giugno 2023 - fa presente l'Arera - "il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo è pari a 90,39 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse". Le spese per la materia prima gas naturale: 39,96 centesimi di euro (pari al 44,2% del totale della bolletta) per l'approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse, con una riduzione del 2,4% circa rispetto al mese di aprile 2023; 5,32 centesimi di euro (5,9% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio, invariato rispetto al valore del mese di maggio 2023. Inoltre, l'Arera ricorda che il decreto Bollette (n.34 del 2023) "per il II trimestre 2023, quindi ancora per i consumi di giugno, ha confermato la riduzione dell'Iva al 5% per il gas e l'azzeramento degli oneri generali di sistema".