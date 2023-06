Sono stanziati complessivamente circa 800 milioni di euro per le misure previste dal decreto legge. Lo riferiscono fonti di governo, spiegando che viene confermata per il terzo trimestre la riduzione dell'Iva al 5% sulle somministrazioni di gas metano. Prorogati l'azzeramento degli oneri di sistema per il

settore del gas e l'aliquota Iva ridotta al 5% per il teleriscaldamento e per l'energia prodotta con il gas metano. Prorogato al 30 settembre 2023 il bonus sociale rafforzato per gli sconti sulle bollette di luce e gas.