Gas, Algeria: l'export verso l'Italia aumentato del 10% nel 2022

E' cresciuto del 10% l'export di gas dell’Algeria verso l'Italia nel 2022.

Lo ha riferito il ministro dell'Energia e delle miniere Mohamed Arkab in un'intervista al quotidiano in lingua araba Al-Khabar, spiegando che il suo Paese ha fornito al nostro oltre 25 miliardi di metri cubi di gas. Nel 2022 l’Algeria è diventata il primo fornitore di gas naturale per l'Italia. Arkab si aspetta che le entrate derivanti dalle esportazioni di idrocarburi raggiungano i 59,8 miliardi di dollari nel 2022 rispetto ai 35 miliardi dell'anno precedente.