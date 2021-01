G20, Gentiloni: rifletteremo su debiti alti quando non ci saranno morti

Ansa

All'indomani della pandemia di coronavirus "dovremo riflettere sull'eredità dei debiti pubblici alti e tornare a politiche di bilancio più prudenti". Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, parlando della presidenza italiana del G20. "Ancora però non siamo in questa fase, non mentre ogni giorno in Ue perdiamo circa duemila cittadini a causa del Covid".