G20 Fukuoka, la crescita globale resta bassa: crescono i timori per la guerra dei dazi

La crescita globale si sta stabilizzando ed è generalmente ritenuta proiettata verso un aumento moderato nel 2019 e nel 2010. Tuttavia, "la crescita resta bassa e i rischi restano orientati verso il basso". Così recita il comunicato finale del G20 finanziario di Fukuoka, in cui si rimarca la preoccupazione per "le tensioni commerciali e geopolitiche" che si "sono intensificate. Continueremo a essere pronti ad agire per prendere ulteriori azioni".

"Invecchiamento è rischio per la crescita" - Per la prima volta, il G20 ha affrontato la questione dell'invecchiamento come un potenziale rischio per la crescita economica. Le principali economie del mondo dovrebbero prendere in considerazione "l'incoraggiamento alla partecipazione al mercato del lavoro, in particolare delle donne e degli anziani e alla promozione di industrie amichevoli per gli anziani", si legge nella dichiarazione.