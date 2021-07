G20: "Accelerare investimenti green e adeguare prezzi Co2"

Ansa

"Crescita sostenibile, accelerare gli investimenti verdi e nuovi meccanismi per un prezzo del carbonio adeguato alla emissioni" sono le indicazioni emerse dalla Conferenza internazionale sul cambiamento climatico, organizzata dal Mef e Bankitalia, a margine del G20. La Conferenza - è scritto in un comunicato diffuso al termine - ha fornito un notevole contributo per la decarbonizzazione e sul ruolo dei mercati finanziari nel gestire la transizione.