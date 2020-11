Fusione tra Nexi e Nets, nasce paytech leader in Europa

"Nexi, la paytech leader in Italia, e Nets, tra le paytech leader a livello europeo attiva in 20 Paesi e controllata da un consorzio di fondi di private equity guidato da Hellman & Friedman, hanno sottoscritto l'accordo quadro vincolante" per la fusione. Lo si legge in una nota, secondo cui l'intesa sancisce la "nascita di una piattaforma con scala unica e presenza in oltre 25 Paesi, tra cui i mercati europei più attraenti, in forte crescita".