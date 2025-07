Usa, Fcc approva la maxi fusione da 8 miliardi tra Paramount e Skydance

La decisione della Fcc non è stata unanime: su tre membri della commissione, solo due hanno votato a favore. Il presidente Brendan Carr ha espresso un forte sostegno all'intesa, sottolineando la necessità di una svolta nel panorama informativo statunitense. "Gli americani non si fidano più dei media tradizionali per ricevere notizie accurate e imparziali", ha affermato Carr, citato da CNBC. "È tempo di cambiare. Per questo accolgo con favore l'impegno di Skydance a rinnovare profondamente CBS". Tra gli impegni presi da Skydance per ottenere il via libera, anche la garanzia di offrire contenuti che rappresentino diversi punti di vista politici e ideologici, oltre alla nomina di un esperto indipendente incaricato di vigilare sull'obiettività editoriale.