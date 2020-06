Furlan agli Stati Generali: ora riforma fisco e blocco licenziamenti

Riforma fiscale, proroga degli ammortizzatori sociali e blocco dei licenziamenti almeno per tutto il 2020: sono le principali richieste della Cisl al governo rilanciate dalla leader Annamaria Furlan agli Stati Generali. "Abbiamo ribadito che occorre fare da subito e senza tentennamenti una riforma del fisco - ha detto Furlan - ce n'è bisogno per irrobustire le buste paga dei lavoratori e per premiare le imprese che investono in occupazione".