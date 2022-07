Franco: molti rischi ma crescita non si arresterà

"Le difficoltà e i rischi davanti a noi sono importanti, sarebbe tuttavia sbagliato abbandonarsi al pessimismo in una fase in cui ci sono molteplici segnali di fermento".

Così il ministro dell'Economia, Daniele Franco, sottolineando che, pur in presenza di forti elementi di incertezza, "esistono validi motivi per essere fiduciosi che con il dinamismo del nostro sistema produttivo, con un'incisiva azione di governo e con il contributo essenziale delle parti sociali, la crescita non si arresterà".