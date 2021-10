Franco: "Costo dell'energia è grande fonte di incertezza per ripresa"

Ansa

Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, in audizione sulla Nadef ha spiegato come l'aumento del costo dell'energia e il suo peso sull'inflazione sia "uno degli elementi di incertezza più importanti" per la ripresa. I previsori, ha spiegato, parlano di "un fenomeno in parte temporaneo" e i mercati si aspettano una riduzione "dopo i picchi invernali". Tuttavia, "il tema va monitorato e bisogna valutare se ci siano modi per attenuare l'impatto".