Francia, Moscovici: "Sforamento del 3% accettabile purché limitato"

Il commissario Ue per gli Affari economici, Pierre Moscovici, ha dichiarato che la probabile violazione della Francia del limite del 3% al rapporto tra deficit e Pil sarebbe "accettabile" a patto che rimanga "limitata" a un anno. Moscovici ha definito "non irrealistica" la previsione fornita da Parigi di un rapporto per il 2019 al 3,2%, spiegando che si tratterebbe di "una cifra alta" ma che sarebbe "temporanea" e che quindi non incorre in sanzioni.