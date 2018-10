Francia, il ministro Le Maire: "Abbiamo banche in Italia, non vogliamo una crisi"

La Francia non ha alcun interesse in una crisi finanziaria italiana. Lo ha detto il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire, ricordando che alcune banche d'Oltralpe "sono presenti in Italia con filiali che finanziano imprese e famiglie, per circa 280 miliardi di euro". Parlando dei possibili rischi per gli istituti, Le Maire ha precisato: "Si tratta di una somma gestibile, ma importante. Nessuno ha interesse che l'Italia sia in difficoltà".