Ridare luce alle vetrine morte: a Trino, nel Vercellese, c è Light Your Shop

A Trino è finito il tempo delle vetrine vuote e desolate. I negozi chiusi del centro storico della città del Vercellese si illumineranno grazie all'iniziativa Light Your Shop. Mediante l'utilizzo della realtà aumentata, sarà possibile interagire con le grafiche e i video che si animeranno al passaggio dei curiosi. L'obiettivo del progetto, ideato dal Consiglio comunale in collaborazione con Associazione commercianti, imprenditori locali e Iren/ASM, è suscitare l'interesse di potenziali imprenditori. Le installazioni, infatti, resteranno attive fino a quando i negozi non ritorneranno in attività. Tramite un'applicazione, i cittadini potranno interagire con le grafiche e vedere contenuti in 2D e 3D.