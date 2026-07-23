Ue, gli Euro si rifanno il look: ecco come saranno le nuove banconote | Da Leonardo Da Vinci a Marie Curie

© Bce | Sulle banconote da 5 euro ci sarebbe il soprano Maria Callas
© Bce | Sulle banconote da 5 euro ci sarebbe il soprano Maria Callas
© Bce | Sulle banconote da 5 euro ci sarebbe il soprano Maria Callas
© Bce | Sulle banconote da 5 euro ci sarebbe il soprano Maria Callas
Ecco i dieci design finalisti: uno di questi sarà stampato alla fine del 2026. I due temi vincenti sono cultura europea oltre che fiumi e uccelli
Sono stati individuati - tra le oltre 1.200 proposte - come i due temi che più di tutti incarnano lo spirito europeo: da una parte i grandi nomi della cultura, dall'altra i fiumi e gli uccelli. Da una parte il genio di singole persone, che ha permesso di rendere il Vecchio Continente la culla del sapere. Dall'altra la natura, delicata e insieme selvaggia, che porta con sé una libertà senza confini e una costante necessità di cura. Questi i due temi che saranno stampati e impressi nella nuovissima serie di banconote euro, emesse a partire dalla fine del 2026.
A presentare i dieci design finalisti per le nuove banconote ci ha pensato la governatrice della Bce, Christine Lagarde: cinque modelli diversi per ogni macro-tema. Alcuni più stilizzati, altri più fedeli all'originale. "Le voci degli europei dovevano essere sentite, le banconote sono vostre", ha detto Lagarde esortando i cittadini europei a recarsi sul sito della Banca centrale e votare il restyling che preferiscono (https://surveys.ecb.europa.eu/10b/neweuro/).
Sono sei i nomi che la giuria interna alla Bce ha selezionato come rappresentanti dell'immensa storia culturale europea. Sulla banconota da 5 euro ci sarà Maria Callas, soprano greco-statunitense considerata una delle più grandi cantanti liriche della storia e icona delle arti sceniche e performative. Sulle banconote da 10 e 20 euro ci sarà il compositore tedesco Ludwig van Beethoven e la scienziata premio Nobel polacco-francese Marie Curie. Sui 50 ci sarà lo scrittore spagnolo Miguel de Cervantes, autore del capolavoro "Don Chisciotte della Mancia". Sui 100 e 200 euro compariranno il volto del genio italiano Leonardo da Vinci e la premio Nobel per la Pace austriaca Bertha von Suttner.
Al fronte delle banconote del secondo tipo si trova l'uccello con una scena fluviale del suo, mentre sul retro sono rappresentate le sedi delle istituzioni dell'Unione Europea. In ordine, dai 5 ai 200 euro, si trovano le accoppiate: picchio muraiolo con il Parlamento europeo, martin pescatore con la Commissione Ue, gruccione con la Bce, cicogna bianca con la Corte di giustizia Ue, avocetta con il Consiglio
europeo e il Consiglio dell'Unione europea, infine sula bassana (o settentrionale) con la Corte dei conti europea.