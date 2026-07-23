Ue, gli Euro si rifanno il look: ecco come saranno le nuove banconote | Da Leonardo Da Vinci a Marie Curie

Sono sei i nomi che la giuria interna alla Bce ha selezionato come rappresentanti dell'immensa storia culturale europea. Sulla banconota da 5 euro ci sarà Maria Callas, soprano greco-statunitense considerata una delle più grandi cantanti liriche della storia e icona delle arti sceniche e performative. Sulle banconote da 10 e 20 euro ci sarà il compositore tedesco Ludwig van Beethoven e la scienziata premio Nobel polacco-francese Marie Curie. Sui 50 ci sarà lo scrittore spagnolo Miguel de Cervantes, autore del capolavoro "Don Chisciotte della Mancia". Sui 100 e 200 euro compariranno il volto del genio italiano Leonardo da Vinci e la premio Nobel per la Pace austriaca Bertha von Suttner.