La Bce seleziona 36 banche per testare l'euro digitale: otto sono italiane

La Banca centrale europea ha selezionato 36 banche e payment service provider per il progetto pilota in cui, nella seconda metà del 2027, eseguirà i primi test sulle funzionalità dell'euro digitale. La selezione è avvenuta fra oltre 50 candidati tra gli istituti di credito. La notizia è stata resa nota dalla stessa Bce. Fra gli enti creditizi scelti sono presenti otto casse di risparmio italiane. Si tratta di Poste Italiane, Montepaschi, Isybank di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Nexi, Satispay, Numia, e Banca Sella. Presenti anche banche come Deutsche Bank, Revolut, Stripe, SumUp e Wordline.