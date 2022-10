08 ottobre 2022 14:50

A Roma il corteo della Cgil per il lavoro

È partito da piazza della Repubblica a Roma il corteo per la manifestazione nazionale della Cgil "Italia, Europa ascoltate il lavoro". Il corteo è aperto dallo striscione della confederazione; subito dietro uno striscione sulla sicurezza "Basta stragi sul lavoro". Diretto a piazza del Popolo, dove nel pomeriggio Landini interverrà dal palco per le conclusioni, il corteo si snoda tra le bandiere rosse del sindacato e slogan. In piazza campeggia anche una grande bandiera della pace.